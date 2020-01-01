Прыжки с трамплина > Гармиш-Партенкирхен

ВИДЕО - Триумфальный прыжок Линдвика в Гармише

Триумфальный прыжок Линдвика в Гармише
 67 просмотров | 01:50
Eurosport

55 мин. назад

Норвежец лишил Гайгера домашней победы.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Прыжки с трамплина


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