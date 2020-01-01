Триумфальный прыжок Линдвика в Гармише

Прыжки с трамплина
Триумфальный прыжок Линдвика в Гармише67 просмотров • 3 ч. назад
Гениальный прыжок Кобаяси, который позволил ему стать лидером «Турне четырех трамплинов»3 325 просмотров • 29/12/2019 в 22:06
Кобаяси воспарил настолько грациозно, что можно прослезиться от этого чемпионского прыжка2 402 просмотров • 23/12/2019 в 08:47
Крафт покорил Нижний Тагил отменным прыжком на 134,5 метра1 868 просмотров • 08/12/2019 в 21:51
Норвежец с самыми сексуальными усами в мире нелепо упал после прыжка в Нижнем Тагиле3 217 просмотров • 07/12/2019 в 19:25
Рёю Кобаяси улетел на 252 метра и установил новый рекорд трамплина4 863 просмотров • 24/03/2019 в 11:40
Норвежец неудачно приземлился после прыжка и едва в шпагате не сломал ногу3 755 просмотров • 27/02/2019 в 17:23
Айзенбихлеру достаточно было не упасть в последнем прыжке, чтобы оформить золото Германии902 просмотров • 24/02/2019 в 17:34
Золотой прыжок Айзенбихлера, который словно отменил законы тяготения2 921 просмотров • 23/02/2019 в 17:24
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