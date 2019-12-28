Скейтбординг

ВИДЕО - В московском парке «Патриот» прошло первое в мире соревнование по скоростному спуску на коньках

В московском парке «Патриот» прошло первое в мире соревнование по скоростному спуску на коньках
 358 просмотров | 03:36
Eurosport

1 час назад

Весело, смело, лихо!
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Скейтбординг


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