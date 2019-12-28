ВИДЕО - В московском парке «Патриот» прошло первое в мире соревнование по скоростному спуску на коньках
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Скейтбординг
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