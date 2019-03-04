Шорт-трек

ВИДЕО - Екатерина Ефременкова мчалась пулей, но взяла лишь бронзу в шорт-треке на Универсиаде

Ефременкова мчалась пулей, но взяла лишь бронзу в шорт-треке на Универсиаде
 30 просмотров | 01:09
Eurosport

19 мин. назад

Российская шорт-трекистка Екатерина Ефременкова проиграла лидеру 0,218 секунды.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Шорт-трек


Посмотреть ещеБольше от канала Шорт-трек
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео