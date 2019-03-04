ВИДЕО - Екатерина Ефременкова мчалась пулей, но взяла лишь бронзу в шорт-треке на Универсиаде
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Шорт-трек
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