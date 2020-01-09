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ВИДЕО - Экипаж Каргинова объехал огромные камни и возглавил общий зачет «Дакара»

Экипаж Каргинова объехал огромные камни и возглавил общий зачет «Дакара»
 207 просмотров | 01:37
Eurosport

1 час назад

На четвертом этапе «Дакара» экипажи «Камаз-мастер» заняли первые три места.
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Ралли-рейд


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