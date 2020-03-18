ВИДЕО - В Японии проводили самолет в Грецию. Он летит в Афины за олимпийским огнем
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Олимпийские игры
В Японии проводили самолет в Грецию. Он летит в Афины за олимпийским огнем137 просмотров • 4 ч. назад
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