Олимпийские игры

ВИДЕО - Нелепый автогол и еще 3 укола сборной Бразилии, которые не пустили Россию к золоту ЮОИ в футзале

Нелепый автогол и еще 3 укола сборной Бразилии, которые не пустили Россию к золоту ЮОИ в футзале
 414 просмотров | 01:53
Eurosport

1 час назад

Проиграли из-за собственных ошибок.
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Олимпийские игры


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