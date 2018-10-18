Олимпийские игры

ВИДЕО - Полное выступление 15-летней гимнастки из России, которая затмила всех на ЮОИ

Полное выступление 15-летней гимнастки из России, которая затмила всех на ЮОИ
 71 просмотров | 01:37
Eurosport

18 мин. назадОбновлено 11 мин. назад

Перфоманс Дарьи Трубниковой можно смотреть бесконечно.
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Олимпийские игры


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