Олимпийские игры

ВИДЕО - Золотое выступление Трубниковой на ЮОИ – новое поколение российских гимнасток набирает высоту

Золотое выступление Трубниковой на ЮОИ – новое поколение российских гимнасток набирает высоту
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Eurosport

8 мин. назад

Дарья выиграла индивидуальное многоборье.
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Олимпийские игры


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