Олимпийские игры

Три чемпионских заплыва в одном видео – сборная России по плаванию кипятит бассейн на юношеских ОИ

Три чемпионских заплыва в одном видео – сборная России по плаванию кипятит бассейн на юношеских ОИ
 1 смотрят | 03:53
Eurosport

9 мин. назад

Климент Колесников, Анастасия Макарова и эстафетная команда принесли России по золоту.
Показать большеПоказать меньше

Олимпийские игры


Посмотреть ещеБольше от канала Олимпийские игры
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Наши партнеры
Следующие видео