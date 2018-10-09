ВИДЕО - Сборная России по футзалу воткнула в ворота Коста-Рики 6 мячей. Для старта на ОИ достаточно
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Олимпийские игры
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