ВИДЕО - Сборная России по футзалу воткнула в ворота Коста-Рики 6 мячей. Для старта на ОИ достаточно

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А Аргентина доказала, что нельзя радоваться победе за две минуты до конца, даже если ведешь 2:0.