Лыжное двоеборье > Чемпионат мира

ВИДЕО - Могучий спурт Френцеля, который сожрал на финише соперников и не поперхнулся

Могучий спурт Френцеля, который сожрал на финише соперников и не поперхнулся
 285 просмотров | 02:33
Eurosport

1 час назад

Так немец добыл шестое золото чемпионатов мира.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Лыжное двоеборье


Посмотреть ещеБольше от канала Лыжное двоеборье
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео