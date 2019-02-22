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ВИДЕО - Озорница Фалла немножко потроллила репортеров в прямом эфире

Озорница Фалла немножко потроллила репортеров в прямом эфире
 209 просмотров | 00:15
Eurosport

1 час назад

Чемпионка мира в спринте дарит отличные кадры.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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