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ВИДЕО - Идеальный прыжок Френцеля – так ковалась победа на чемпионате мира

Идеальный прыжок Френцеля – так ковалась победа на чемпионате мира
 91 просмотров | 01:04
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 1 час назад

Немец в Зефельде шикарно прыгал и шикарно бежал.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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