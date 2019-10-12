Марафон

ВИДЕО - Мировой рекорд Кипчоге, который первым в истории пробежал марафон, уложившись в 2 часа

Мировой рекорд Кипчоге, который первым в истории пробежал марафон, уложившись в 2 часа
 79 просмотров | 01:56
Eurosport

35 мин. назад

Неизвестно, за сколько дистанцию пробежал Фидиппид, но в современной истории всех уделал кениец.
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Марафон


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