Катникова не дотянулась до электронной отметки – Россия осталась без медалей в эстафете (видео)
Показать большеПоказать меньше
Санный спорт
Катникова не дотянулась до электронной отметки – Россия осталась без медалей в эстафете447 просмотров • 3 ч. назад
Вторая попытка Репилова, которая принесла ему второе золото ЧМ в Сочи344 просмотров • 5 ч. назад
Катникова на ЧМ в Сочи: 2 дня – 2 золота520 просмотров • Вчера в 19:14
Серебряная попытка Денисьева и Антонова на ЧМ в Сочи – русские саночники уступили только немцам315 просмотров • Вчера в 15:38
Победная попытка Репилова в спринте – у России 3 золота в первый день ЧМ в Сочи1 090 просмотров • 14/02/2020 в 14:33
Иванова довольствовалась вторым местом, но Россия взяла две медали в женском спринте ЧМ365 просмотров • 14/02/2020 в 13:20
Катникова опередила Иванову на 0,008 секунды и внезапно выиграла ЧМ835 просмотров • 14/02/2020 в 13:15
Золотая попытка Денисьева и Антонова, которые впервые стали чемпионами мира в Сочи749 просмотров • 14/02/2020 в 12:56
Иванова стала второй на этапе Кубка мира в Оберхофе и возглавила общий зачет356 просмотров • 02/02/2020 в 13:44
Больше видео
Заснеженная гонка на 10 км завершилась триумфом Норвегии
Вторая попытка Репилова, которая принесла ему второе золото ЧМ в Сочи
Хайлайты мужского пасьюта – один обидный промах лишил Логинова золота
Большунов влез в норвежскую тусовку и стал вторым в пасьюте
Вирер под рев трибун перестреляла Ульсбю на решающей стойке и стала двукратной чемпионкой мира
Немного о влиянии отношений: Монфис второй раз подряд сыграет за титул, у Свитолиной – 0 полуфиналов