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Катникова не дотянулась до электронной отметки – Россия осталась без медалей в эстафете (видео)

Катникова не дотянулась до электронной отметки – Россия осталась без медалей в эстафете
 447 просмотров | 02:45
Eurosport

55 мин. назад

Обидная ошибка чемпионки мира.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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