Санный спорт > Чемпионат мира

Репилов стал двукратным чемпионом мира (видео)

Вторая попытка Репилова, которая принесла ему второе золото ЧМ в Сочи
 183 просмотров | 01:47
Eurosport

1 час назад

Роман обошел двух других австрийцев – Йонаса Мюллера и Вольфганга Киндля.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Санный спорт


Посмотреть ещеБольше от канала Санный спорт
Больше видео