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Катникова выиграла соревнования одиночниц на чемпионате мира в Сочи (видео)

Катникова на ЧМ в Сочи: 2 дня – 2 золота
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Eurosport

1 час назад

14 февраля Катникова выиграла золото ЧМ в спринте.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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