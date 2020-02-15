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Денисьев и Антонов взяли серебро и принесли России пятую медаль ЧМ (видео)

Серебряная попытка Денисьева и Антонова на ЧМ в Сочи – русские саночники уступили только немцам
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Eurosport

15 мин. назад

Победили Тони Эггерт и Саша Бенекен.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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