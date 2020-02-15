Серебряная попытка Денисьева и Антонова на ЧМ в Сочи – русские саночники уступили только немцам

Денисьев и Антонов взяли серебро и принесли России пятую медаль ЧМ (видео)
Показать большеПоказать меньше
Санный спорт
Серебряная попытка Денисьева и Антонова на ЧМ в Сочи – русские саночники уступили только немцам9 просмотров • 2 ч. назад
Победная попытка Репилова в спринте – у России 3 золота в первый день ЧМ в Сочи1 039 просмотров • Вчера в 14:33
Иванова довольствовалась вторым местом, но Россия взяла две медали в женском спринте ЧМ326 просмотров • Вчера в 13:20
Катникова опередила Иванову на 0,008 секунды и внезапно выиграла ЧМ758 просмотров • Вчера в 13:15
Золотая попытка Денисьева и Антонова, которые впервые стали чемпионами мира в Сочи725 просмотров • Вчера в 12:56
Иванова стала второй на этапе Кубка мира в Оберхофе и возглавила общий зачет356 просмотров • 02/02/2020 в 13:44
Иванова заняла второе место в спринтерском зачете Кубка мира296 просмотров • 26/01/2020 в 20:06
Павличенко взял золото в спринте на этапе Кубка мира в Сигулде459 просмотров • 26/01/2020 в 19:37
Репилов стал вторым в Сигулде и выиграл спринтерский зачет Кубка мира346 просмотров • 26/01/2020 в 19:26
Больше видео
Резвый финиш Йохауг, который помог ей выиграть гонку свободным стилем
2 скандала и 4 отыгранных матчбола – Шварцман в 27 впервые травмировался, но вырвал победу у Куэваса
Русские точно не победят в Роттердаме – Рублев в эпичном матче вылетел от Крайиновича
Ронни зачистил стол 142-очковой серией, уложив последним ударом даже биток
Главные моменты женского спринта, в котором Ульсбю поддержала доминирование Норвегии
Победная попытка Репилова в спринте – у России 3 золота в первый день ЧМ в Сочи