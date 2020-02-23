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Обзор заезда сборной России на этапе Кубка мира в немецком Винтерберге (видео)

Дождь залил трассу, но не помешал сборной России триумфально завершить заезд на этапе в Винтерберге
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Eurosport

7 ч. назадОбновлено 1 час назад

Итальянцы и латвийцы остались позади.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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