Санный спорт

ВИДЕО - Приседания с бревном и брутальные выпады. Яростная тренировка Репилова на карантине

Приседания с бревном и брутальные выпады. Яростная тренировка Репилова на карантине
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Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Двукратный чемпион мира показал, как поддерживать себя в форме дома.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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