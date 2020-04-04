Санный спорт

ВИДЕО - Серебряный призер ОИ в Сочи саночница Иванова провела тренировку в рамках проекта #EurosportAtHome

Серебряный призер ОИ в Сочи саночница Иванова провела тренировку в рамках проекта #EurosportAtHome
 41 просмотров | 00:44
Eurosport

1 час назад

Полезные упражнения на время домашнего карантина и вообще по жизни.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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