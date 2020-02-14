Санный спорт

Российский саночник Роман Репилов выиграл спринт на чемпионате мира в Сочи (видео)

Победная попытка Репилова в спринте – у России 3 золота в первый день ЧМ в Сочи
 147 просмотров | 01:18
Eurosport

57 мин. назад

Золотой день для сборной России.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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