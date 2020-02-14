Санный спорт

Иванова взяла серебро в женском спринте на чемпионате мира в Сочи, золото у Катниковой (видео)

Иванова довольствовалась вторым местом, но Россия взяла две медали в женском спринте ЧМ
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Eurosport

41 мин. назад

Обидное поражение главного фаворита.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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