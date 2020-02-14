Санный спорт

Екатерина Катникова выиграла золото чемпионата мира по санному спорту (видео)

Катникова опередила Иванову на 0,008 секунды и внезапно выиграла ЧМ
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Eurosport

48 мин. назад

Сенсационная победа Екатерины.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Санный спорт


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