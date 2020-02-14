Санный спорт

Саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов выиграли спринт на чемпионате мира в Сочи (видео)

Золотая попытка Денисьева и Антонова, которые впервые стали чемпионами мира в Сочи
 138 просмотров | 01:37
Eurosport

1 час назад

Русские саночники опередили итальянцев и немцев.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Санный спорт


Посмотреть ещеБольше от канала Санный спорт
Больше видео