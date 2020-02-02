Татьяна Иванова стала второй на этапе Кубка мира в Оберхофе и возглавила общий зачет (видео)
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Санный спорт
Иванова стала второй на этапе Кубка мира в Оберхофе и возглавила общий зачет47 просмотров • 3 ч. назад
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31 января на сайтах Eurosport отключат комментарии.Все подробности здесь
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