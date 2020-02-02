Санный спорт

Татьяна Иванова стала второй на этапе Кубка мира в Оберхофе и возглавила общий зачет (видео)

Иванова стала второй на этапе Кубка мира в Оберхофе и возглавила общий зачет
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Eurosport

1 час назад

Татьяна по итогам двух попыток уступила победительнице, немке Анне Беррайтер, 0,040 секунды.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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