Санный спорт

Роман Репилов победил на этапе Кубка мира в Канаде (видео)

Лучшая попытка Репилова, который победил на этапе КМ в Канаде
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Eurosport

29 мин. назад

Семен Павличенко показал 12-й результат, Максим Аравин – 19-й, Александр Горбацевич – 20-й.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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