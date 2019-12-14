Санный спорт

Татьяна Иванова победила на этапе Кубка мира, Виктория Демченко – третья (видео)

Иванова победила на этапе Кубка мира, Демченко – третья
 8 просмотров | 02:00
Eurosport

37 мин. назад

По сумме двух попыток россиянка показал результат 1 минута 17,378 секунды.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Санный спорт


Посмотреть ещеБольше от канала Санный спорт
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео