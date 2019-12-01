Санный спорт

Россиянка Виктория Демченко завоевала бронзу на этапе КМ по санному спорту (видео)

Демченко завоевала бронзу на этапе КМ по санному спорту
 173 просмотров | 02:47
Eurosport

1 час назад

По результатам двух заездов 24-летняя российская спортсменка показала результат 1 минута 27,706 секунды.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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