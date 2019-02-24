Санный спорт

ВИДЕО - Павличенко опередил Репилова и разнес вообще всех на домашней трассе в Сочи

Павличенко опередил Репилова и разнес вообще всех на домашней трассе в Сочи
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 44 мин. назад

Еще один дубль русских саночников.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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