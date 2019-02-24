Санный спорт

ВИДЕО - Золотой заезд Семена Павличенко в Сочи, который сделал его сильнейшим саночником планеты

Золотой заезд Павличенко в Сочи, который сделал его сильнейшим саночником планеты
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Eurosport

6 ч. назадОбновлено 1 час назад

«Большой хрустальный глобус» вернулся в Россию.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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