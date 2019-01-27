Санный спорт

ВИДЕО - Золотой заезд российских саночников – они принесли стране первую в истории эстафетную победу на ЧМ

Золотой заезд российских саночников – они принесли стране первую в истории эстафетную победу на ЧМ
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Eurosport

7 ч. назадОбновлено 1 час назад

Семен Павличенко, Татьяна Иванова, Юрий Прохоров и Владислав Южаков – запомните этих гениев.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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