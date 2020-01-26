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Татьяна Иванова заняла второе место в спринтерском зачете Кубка мира (видео)

Иванова заняла второе место в спринтерском зачете Кубка мира
 51 просмотров | 01:04
Eurosport

1 час назад

На заключительном этапе в Сигулде Татьяна заняла третье место.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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