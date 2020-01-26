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Павличенко победил в спринте на этапе Кубка мира в Сигулде (видео)

Павличенко взял золото в спринте на этапе Кубка мира в Сигулде
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Eurosport

Только что

А Роман Репилов завоевал серебро на классической дистанции в одноместных санях.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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