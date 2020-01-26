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Репилов стал вторым в Сигулде и выиграл спринтерский зачет Кубка мира (видео)

Репилов стал вторым в Сигулде и выиграл спринтерский зачет Кубка мира
 18 просмотров | 00:39
Eurosport

16 мин. назад

Роман сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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