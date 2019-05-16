Индикар

ВИДЕО - Легенда «Формулы-1» Алонсо не вписался в поворот и раскрошил свой болид на IndyCar

Легенда «Формулы-1» Алонсо не вписался в поворот и раскрошил свой болид на IndyCar
1 372 просмотров | 01:29
Eurosport

12 ч. назад

Неудачная гонка прославленного пилота.
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Индикар


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