Хоккей

ВИДЕО - Чех свел с ума болельщиков – вратаря долго не отпускали с площадки и он чуть не ослеп от фотовспышек

Чех свел с ума болельщиков – вратаря долго не отпускали с площадки и он чуть не ослеп от фотовспышек
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Eurosport

23 мин. назадОбновлено 18 мин. назад

Потрясающий дебют кипера.
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