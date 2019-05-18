Хоккей

ВИДЕО - Барбашев забил, Тарасенко ассистировал – «Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Сан-Хосе»

Барбашев забил, Тарасенко ассистировал – «Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Сан-Хосе»
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Eurosport

5 ч. назадОбновлено 4 ч. назад

Тяжелая победа «Блюз» – 2:1.
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