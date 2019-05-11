Путин не заметил ковровую дорожку на круге почета, споткнулся и упал

Хоккей
Путин не заметил ковровую дорожку на круге почета, споткнулся и упал21 725 просмотров • 16 ч. назад
Хайлайты матча, в котором Путин был неподражаем и забросил 8 шайб3 890 просмотров • 10/05/2019 в 23:27
Два удаления в начале третьего периода предрешили исход первой битвы «Бостона» и «Каролины»2 596 просмотров • 10/05/2019 в 09:16
«Сан-Хосе» и «Колорадо» выдали спектакль в решающем матче974 просмотров • 09/05/2019 в 12:45
«Сан-Хосе» трижды отыгрался в матче против «Колорадо», но ответа на четвертую шайбу не нашлось500 просмотров • 07/05/2019 в 15:40
Бобровский не спас в самый ответственный момент – «Коламбус» пролетел мимо полуфинала Кубка Стэнли1 373 просмотров • 07/05/2019 в 10:08
«Сент-Луис» забросил скандальную шайбу травмированному вратарю и перевел серию в решающий матч2 004 просмотров • 06/05/2019 в 11:11
Гертль дублем почти отправил «Колорадо» на летние каникулы862 просмотров • 05/05/2019 в 10:15
Бобровский совершил пару мегасэйвов, но все равно стал ближе к ЧМ вместе с Панариным1 409 просмотров • 05/05/2019 в 09:10
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