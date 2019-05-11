Хоккей

Путин упал на хоккейном матче – видео

Путин не заметил ковровую дорожку на круге почета, споткнулся и упал
21 725 просмотров | 00:32
SNTV

15 ч. назад

Обошлось без травм.
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Хоккей


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