Хоккей

Хайлайты матча, в котором президент России Владимир Путин был неподражаем и забросил 8 шайб – видео

Хайлайты матча, в котором Путин был неподражаем и забросил 8 шайб
3 890 просмотров | 03:51
SNTV

Вчера в 00:26

Этого мужчину не остановили бы даже звезды НХЛ.
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