Хоккей

ВИДЕО - У тебя глаза полезут из орбит, когда ты посмотришь хайлайт женского полуфинала Россия – США

У тебя глаза полезут из орбит, когда ты посмотришь хайлайт женского полуфинала Россия – США
 38 просмотров | 02:59
Eurosport

36 мин. назад

Так русские хоккеистки американок еще не обыгрывали.
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