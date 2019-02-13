Хоккей

ВИДЕО - Никита Кучеров ловко сделал 1+3 в матче против «Калгари» и помог «Тампе» потопить соперника

Кучеров ловко сделал 1+3 в матче против «Калгари» и помог «Тампе» потопить соперника
 426 просмотров | 03:08
Eurosport

14 ч. назадОбновлено 7 ч. назад

Это был день русского парня в НХЛ.
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