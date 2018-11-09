Хоккей

ВИДЕО - Ковальчук отыграл больше 20 минут против «Миннесоты» и закончил матч с худшим показателем полезности

Ковальчук отыграл больше 20 минут против «Миннесоты» и закончил матч с худшим показателем полезности
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Илья получил -2. А «Лос-Анджелес» – 1:3.
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