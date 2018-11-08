Хоккей

ВИДЕО - Малкин грязно встретил соперника плечом и получил матч-штраф во встрече против «Вашингтона»

Малкин грязно встретил соперника плечом и получил матч-штраф во встрече против «Вашингтона»
 492 просмотров | 00:20
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 1 час назад

Это было очень грубо.
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