Хоккей

ВИДЕО - Игрок «Торонто» устроил безумные танцы на льду из-за шайбы, которая вдруг застряла у него в коньке

Игрок «Торонто» устроил безумные танцы на льду из-за шайбы, которая вдруг застряла у него в коньке
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 53 мин. назад

А так «Мэйпл Лифс» выиграли 5:0 у «Питтсбурга». Делов-то.
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