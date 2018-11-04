ВИДЕО - «Детройт» настраивался на камбэк, но приговорил себя к поражению нелепой потерей перед воротами
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Хоккей
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