Хоккей

ВИДЕО - «Детройт» настраивался на камбэк, но приговорил себя к поражению нелепой потерей перед воротами

«Детройт» настраивался на камбэк, но приговорил себя к поражению нелепой потерей перед воротами
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Eurosport

1 час назад

«Эдмонтон» воспользовался подарком и победил – 4:3.
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