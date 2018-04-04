Хоккей

ВИДЕО - Андрей Василевский отразил все 33 броска «Бостона» и стал первой звездой дня в НХЛ

Василевский отразил все 33 броска «Бостона» и стал первой звездой дня в НХЛ
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Eurosport

23 мин. назад

«Тампа» уничтожила «Брюинс» – 4:0.
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