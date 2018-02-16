Хоккей

ВИДЕО - Кипер «Айлендерс» сделал рекордные 50 сейвов и оформил сухарь в нью-йоркском дерби

Кипер «Айлендерс» сделал рекордные 50 сейвов и оформил сухарь в нью-йоркском дерби
  смотрят | 03:38
Eurosport

Только что

3:0 – это просто уничтожение.
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