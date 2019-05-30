Тарасенко забросил «Бостону» и сравнял счет в серии

Тарасенко забросил «Бостону» и сравнял счет в финале Кубка Стэнли – видео
Показать большеПоказать меньше
Хоккей
Тарасенко забросил «Бостону» и сравнял счет в серии215 просмотров • 1 час назад
Мясное вбрасывание, гол Тарасенко и камбэк «Бостона» в первом матче финала1 196 просмотров • 28/05/2019 в 08:37
Победная шайба Тарасенко и другие моменты расправы «Сент-Луиса» над «акулами»1 865 просмотров • 22/05/2019 в 10:10
Барбашев забил, Тарасенко ассистировал – «Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Сан-Хосе»711 просмотров • 18/05/2019 в 13:33
«Бостон» разнес «Каролину», но игроки не притронулись к призу за победу в конференции1 681 просмотров • 17/05/2019 в 10:34
«Сент-Луис» превратил 1:3 в 4:3, не удержал победу за 59 секунд до конца и пропустил в овертайме1 649 просмотров • 16/05/2019 в 13:04
«Каролина» задавила «Бостон», но проиграла – просто посмотри, как тащил Раск1 556 просмотров • 15/05/2019 в 11:26
Тарасенко ассистом поучаствовал в расправе «Сент-Луиса» над «Сан-Хосе»715 просмотров • 14/05/2019 в 15:20
«Каролина» снова разгромно сгорела «Бостону» – «Брюинс» в двух шагах от финала Кубка Стэнли719 просмотров • 13/05/2019 в 15:31
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Вавринка помог мальчику, который потерялся в толпе и заплакал
Укороченный Федерера и удар Надаля из-за спины в топе четвертого дня
На вечерние матчи можно попасть за 20 евро. Самое главное о билетах на «Ролан Гаррос»
Бросил ракетку в заграждение, а попал в болгерл. Как Корию чуть не сняли с полуфинала «РГ»
Битва с Отте была непростой, но точные удары по углам помогли Федереру
Нельзя просто так взять и поскользнуться на ровном месте. Но Кольшрайбер смог