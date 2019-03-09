ВИДЕО - «Монреаль» нанес по воротам «Анахайма» на 8 бросков больше, но пропустил в 4 раза больше шайб
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Хоккей
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